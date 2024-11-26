Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что располагает информацией, которая доказывает причастность профессиональных англосаксонских диверсантов к теракту на «Северных потоках», сообщает ТАСС .

На 20-м совещании глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ Нарышкин подчеркнул, что Запад часто использует международный терроризм для достижения геополитических целей. При этом западные спецслужбы и сами не стесняются прибегать к подобным методам.

«Достаточно упомянуть подрыв газопроводов „Северный поток“ в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб», — заявил Нарышкин.

Он также напомнил, что «Северный поток» — это совместный проект РФ и Европы, чтобы обеспечивать европейцев недорогим газом, а англосаксы его взорвали. При этом Нарышкин напомнил, что эта идея поддерживалась не только демократами, но и республиканцами.

Ранее немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нанес удар в голову писателю Марко Мартину. Публицист сказал, что политик поддерживал возведение газопровода, идущего из РФ в Германию «Северный поток — 2».