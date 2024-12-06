Свободная демократическая партия ФРГ выступила за поставку ракет Taurus Украине
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Свободная демократическая партия (СвДП) Германии выступила за поставки крылатых ракет Taurus Украине, призвав немедленно разрешить их. Она вынесла на обсуждение бундестага соответствующую резолюцию, сообщает РИА Новости.
СвДП заявила, что немецкое правительство должно немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине. Партия считает, что это поможет Украине наносить удары по военным объектам РФ, включая склады с боеприпасами, логистические центры, командные пункты, которые находятся далеко за линией фронта.
В резолюции сказано, что в распоряжение Киева необходимо предоставить «все необходимое вооружение и боеприпасы без задержек». СвДП также призвала отменить ограничения на дальность ударов.
Также партия увидела «конкретную перспективу на вступление Украины в НАТО» и предложила выделить Киеву еще один пакет помощи. Причем в СвДП считают, что его надо предоставить Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Депутат от Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен отметил, что помимо поставок вооружения Киеву необходимо «обдумать дипломатические пути к прекращению огня». Он добавил, что резолюцию СвДП в его партии не собираются поддерживать.
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