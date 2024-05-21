Светлану Рейтер хотят привлечь к ответственности за работу в нежелательном СМИ

Журналиста-расследователя Светлану Рейтер хотят привлечь к административной ответственности за сотрудничество с нежелательной организацией «Медузой»*, сообщает РБК .

Как следует из карточки на сайте мировых судов Москвы, Рейтер грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Какую именно журналист заплатит сумму в случае признания ее виновной в административном нарушении, решит суд, назначенный на 4 июня.

«Медузу»* признали нежелательной организацией в России признала Генеральная прокуратура в январе 2023 года, изучив «поступившие материалы» в ведомство. А двумя годами ранее это СМИ включили в список иностранных агентов.

Ранее Минюст внес в список нежелательных организаций украинский центр «Прометей». Генпрокуратура поддержала решение вышеуказанного ведомства.

*Признана нежелательной организацией в России, а также находится в перечне иностранных агентов и запрещена в РФ.