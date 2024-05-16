Минюст внес в реестр нежелательных организаций украинский центр «Прометей»
Минюст России внес в список нежелательных организаций украинский «Центр исследования среды безопасности «Прометей», сообщает ТАСС.
Теперь данная организация входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Также генеральная прокуратура России признала данную организацию нежелательной в России.
Ранее министерство юстиции России сообщило о планах увеличить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей.