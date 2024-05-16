Минюст внес в реестр нежелательных организаций украинский центр «Прометей»

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Теперь данная организация входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Также генеральная прокуратура России признала данную организацию нежелательной в России.

Ранее министерство юстиции России сообщило о планах увеличить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей.