Минюст обновит список заболеваний, с которыми должны выпустить из СИЗО
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Министерство юстиции России планирует увеличить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей, сообщает «Коммерсант».
Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что сейчас в списке 86 заболеваний, а будет 143. Перечень будет исправлен в соответствии с международной классификацией болезней.
Заболевания включают в себя некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения, болезни мочеполовой системы, болезни органов дыхания и болезни органов пищеварения.
В отдельную категорию вынесут беременных, а также роды и послеродовой период.