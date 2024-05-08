сегодня в 13:07

Минюст обновит список заболеваний, с которыми должны выпустить из СИЗО

Министерство юстиции России планирует увеличить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей, сообщает «Коммерсант».

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что сейчас в списке 86 заболеваний, а будет 143. Перечень будет исправлен в соответствии с международной классификацией болезней.

Заболевания включают в себя некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения, болезни мочеполовой системы, болезни органов дыхания и болезни органов пищеварения.

В отдельную категорию вынесут беременных, а также роды и послеродовой период.