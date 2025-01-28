Сверить часы: Киев хочет договориться с Трампом перед его разговором с Путиным

СМИ: Киев уверен, что план по Украине Трамп сформирует после встречи с Путиным

Газета «Украинская правда» опубликовала материал со ссылкой на источник в офисе Зеленского, согласно которому сейчас Киев пытается заранее договориться с Трампом по его плану по Украине перед переговорами с Владимиром Путиным, сообщает «Царьград» .

В Киеве уверены, что дальнейшие действия Трамп будет планировать по итогам разговора с российским лидером, и в Киеве хотят «сверить часы» — выработать совместное стратегическое видение всех переговоров, уточнили украинские журналисты.

При этом встреча двух президентов пока не запланирована и неясно, действительно ли в Белом доме собираются действовать именно так.

По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, скорее всего, Путин и Трамп поговорят по телефону, но точной даты пока нет.

Ранее, по информации западных СМИ, Владимир Зеленский потребовал от Трампа участия Киева в мирных переговорах с Россией.