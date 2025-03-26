Свергнувшие президента в Габоне допустили размещение ВС РФ в стране

Власти допустили размещение российских военных в Габоне при инициативе из Москвы

Российские военные могут быть размещены в Габоне, заявил президент переходного периода страны Брис Клотер Олиги Нгема. По его словам, появление бойцов ВС РФ в стране возможно, если Москва выступит с соответствующей инициативой, сообщает РИА Новости.

В августе 2023 года военные в Габоне заявили об отмене результатов выборов, в которых, как писали СМИ, победил тогдашний президент Али Бонго Ондимба. Он возглавлял страну с 2009 года. С тех пор Габон возглавляет правительство переходного периода.

Свергнутый Ондимба позже решил остаться в стране и предложил свои услуги новым властям, хотя президент Олиги разрешал ему уехать за границу.

Ранее МИД РФ заявлял, что Россия помогает Альянсу государств Сахеля в борьбе с терроризмом. Москва отправляет в Африку военных специалистов, которые обучают местных правоохранителей и солдат.