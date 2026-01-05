Супруга Мадуро появилась в суде с синяками и повязками

CNN: Мадуро мог получить травмы во время похищения американским спецназом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, возможно, получил повреждения во время операции по его задержанию силами США, сообщает ТАСС .

По данным телеканала CNN, присутствовавшего на заседании федерального суда Нью-Йорка, Мадуро держался уверенно и делал заметки, но с видимым усилием садился и вставал.

По наблюдениям журналистов, первая леди Венесуэлы была на заседании с повязкой на лбу, синяками вокруг глаз и с трудом сохраняла равновесие, опираясь на пристава. Ее защита ранее заявляла о возможных ушибах или переломах ребер.

3 января США провели военную операцию в Каракасе, в результате которой Мадуро и Флорес были захвачены и доставлены в следственный изолятор в Бруклине.

