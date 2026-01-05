Супруга Мадуро появилась в суде с синяками и повязками
CNN: Мадуро мог получить травмы во время похищения американским спецназом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, возможно, получил повреждения во время операции по его задержанию силами США, сообщает ТАСС.
По данным телеканала CNN, присутствовавшего на заседании федерального суда Нью-Йорка, Мадуро держался уверенно и делал заметки, но с видимым усилием садился и вставал.
По наблюдениям журналистов, первая леди Венесуэлы была на заседании с повязкой на лбу, синяками вокруг глаз и с трудом сохраняла равновесие, опираясь на пристава. Ее защита ранее заявляла о возможных ушибах или переломах ребер.
3 января США провели военную операцию в Каракасе, в результате которой Мадуро и Флорес были захвачены и доставлены в следственный изолятор в Бруклине.
