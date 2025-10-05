Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

Окружной суд штата Орегон на время запретил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу направлять подразделения Национальной гвардии в Портленд для подавления беспорядков, сообщает американская газета The New York Times .

27 сентября Американский лидер поручил министру обороны США Питу Хегсету предоставить войска, чтобы защитить Портленд от атак движения «Антифа». До этого Трамп подписал указ о признании данного движения террористической организацией. В Портленде живет самое большое число сторонников «Антифа», представителей левых и ультралевых взглядов.

«Федеральный судья запретил администрации Трампа использовать солдат Национальной гвардии штата Орегон в ответ на ночные протесты у здания иммиграционной и таможенной полиции в Портленде, штат Орегон», — говорится в публикации.

Запрет действует до 18 октября. Согласно решению суда, действия главы Белого дома выходят за рамки его конституционных полномочий, поскольку он задействовал федеральных военных для выполнения задач на уровне одного штата.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.