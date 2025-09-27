сегодня в 18:59

Трамп поручил предоставить войска для защиты Портленда от атак «Антифа»

Американский президент Дональд Трамп поручил министру обороны страны Питу Хегсету предоставить войска, чтобы защитить Портленд от атак движения «Антифа», сообщает РИА Новости .

«Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак „Антифа“ и других внутренних террористов», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что разрешает войскам использовать полную силу, если в этом будет необходимость.

Считается, что в американском Портленде живет самое большое число сторонников «Антифа», представителей левых и ультралевых взглядов.

На этой неделе президент США подписал указ о признании данного движения террористической организацией. Как рассказала газета WSJ, в винтовке, из которой могли убить активиста и сторонника президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами «Антифа».

