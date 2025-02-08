Суд запретил Трампу отзывать работников USAID по всему миру

Американский суд временно заблокировал план президента США Дональда Трампа, в рамках которого производился отзыв работников Агентства по международному развитию (USAID) во всех странах мира с дальнейшей отправкой в административный отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Hill.