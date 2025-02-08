Суд запретил Трампу отзывать работников USAID по всему миру
Hill: суд США временно заблокировал план Трампа по отзыву работников USAID
Американский суд временно заблокировал план президента США Дональда Трампа, в рамках которого производился отзыв работников Агентства по международному развитию (USAID) во всех странах мира с дальнейшей отправкой в административный отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Hill.
Решение Трампа затрагивало 2,2 тыс. работников USAID. План американского президента заблокирован до 14 февраля включительно.
Также американский судья Карл Николз постановил восстановить в должностях примерно 500 работников USAID, которых отстранили от исполнения обязанностей. Слушание по временному судебному запрету ожидается 12 февраля.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается оставить 294 работников USAID из 10 тыс. трудоустроенных в агентство.