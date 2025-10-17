сегодня в 05:55

Суд взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 330 млн долларов

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Сбербанка к бельгийскому Euroclear Bank, постановив взыскать в пользу российского банка 263,7 млн долларов, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов стерлингов, сообщает «КоммерсантЪ» .

Все денежные средства подлежат выплате в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа.

Изначально требования Сбербанка были значительно выше, но были скорректированы в сторону уменьшения после частичного возврата средств. Представители Euroclear Bank безуспешно пытались оспорить исковые требования, утверждая, что их удовлетворение приведет к «неосновательному обогащению» Сбербанка.

Судебный процесс был связан с убытками российского банка от заблокированных выплат по ценным бумагам, оказавшимся замороженными из-за международных санкций. Требования к другому ответчику — люксембургскому Clearstream Banking — были выделены судом в отдельное производство.

Ранее суд в Германии конфисковал средства российского банка.