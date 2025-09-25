Суд Парижа признал Саркози виновным по делу о ливийском финансировании кампании

Экс-президент Франции Николя Саркози был признан виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Такое решение вынес суд в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

При этом приговор Саркози все еще не вынесен. Прокурор ранее запрашивал для него семь лет тюрьмы и большой штраф.

Между тем политика оправдали по другому делу. Ранее его обвиняли в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции. Суд признал Саркози невиновным.

Николя Саркози был главой Франции в период с 2007 по 2012 год. На выборах в 2012 году он уступил Франсуа Олланду.

Ранее экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона. Это связано с тем, что политика приговорили к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно по делу о торговле влиянием и давлении на следствие.

