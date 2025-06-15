Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона

Бывший французский президент Николя Саркози, который стоял во главе страны в 2007–2012 годах, был лишен высшей госнаграды — ордена Почетного легиона, сообщает ТАСС .

Как написало агентство AFP со ссылкой на официальный вестник Journal officiel, соответствующий указ вне зоны публичного доступа, так как в документе есть персональные данные.

Кроме того, 70-летнего экс-лидера республики лишили ордена «За заслуги».

Такое решение, по данным издания, принято в стране, так как политика приговорили к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно по делу о торговле влиянием и давлении на следствие.

Саркози был осужден за финансовые нарушения при проведении избирательной компании в 2012 году. Апелляции политика оказались безуспешными. Он отверг все обвинения.