Суд Москвы заочно арестовал экс-премьер-министра и экс-главу МИД Украины

Их заочно арестовали на срок два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции политиков в Россию, либо же с момента их задержания на территории страны.

Гройсман и Климкин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Их объявили в международный розыск. МВД опубликовало список разыскиваемых в начале мая.

Климкин был министром иностранных дел Украины с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года. Гройсман был украинским премьер-министром с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.