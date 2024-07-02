Суд Москвы заочно арестовал экс-премьер-министра и экс-главу МИД Украины
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Басманный райсуд столицы заочно избрал меру пресечения бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и экс-министру иностранных дел страны Павлу Климкину, сообщает пресс-служба суда.
Их заочно арестовали на срок два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции политиков в Россию, либо же с момента их задержания на территории страны.
Гройсман и Климкин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Их объявили в международный розыск. МВД опубликовало список разыскиваемых в начале мая.
Климкин был министром иностранных дел Украины с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года. Гройсман был украинским премьер-министром с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.