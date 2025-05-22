Студенческая «арктическая» инициатива получила поддержку Минвостокразвития

В России в 2026 году могут объявить Год Арктики

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики официально одобрило предложение экспедиционного корпуса РТУ МИРЭА о проведении в 2026 году Года Арктики, сообщает «КоммерсантЪ» .

Замминистра Гаджимагомед Гусейнов направил соответствующее письмо в правительство, подтвердив стратегическую важность этой инициативы для укрепления позиций России как ведущей арктической державы.

«Освоение арктического пространства усилит роль России как ключевого поставщика энергоресурсов», — отметил Гусейнов, подчеркнув, что в регионе добывается 86% российского газа и 21% нефти. К обращению приложен проект президентского указа, который предусматривает создание оргкомитета, разработку программы мероприятий и механизмов их финансирования.

Инициатива студенческого объединения «Команда Арктики» направлена на консолидацию усилий по развитию северных территорий. В фокусе — не только ресурсный потенциал, но и вопросы транспортной инфраструктуры, экологии, а также подготовки кадров для работы в экстремальных условиях.

Эксперты отмечают, что проведение Года Арктики станет логичным продолжением государственной политики по освоению этого стратегически важного региона. Особое внимание планируется уделить развитию Северного морского пути и научным исследованиям в условиях меняющегося климата.

Окончательное решение будет принято после рассмотрения инициативы в аппарате правительства. В случае подписания указа, реализация программы начнется уже в ближайшие месяцы.