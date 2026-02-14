Президент Финляндии Александр Стубб устроил перепалку с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеалой Нгози в Мюнхене на тему размеров, сообщает RT .

По информации финская газета Ilta-Sanomat, Слова главы ВТО о размере Финляндии вызвали раздражение у Стуббы, после чего он перешел на личности.

«Да, я такой, со всеми своими 190 см», — сказал финский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению автора статьи, Стубба могли задеть слова Оконджо-Ивеалы о том, что его страна относится к числу малых государств, которые не являются глобальной силой.

Ранее финский лидер Александр Стубб призвал Украину продолжать боевые действия против РФ, которая уже «стратегически проиграла». По его словам, Украина якобы уже стала государством ЕС.

