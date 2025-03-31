Стубб считает, что Трампу не стоит доверять Путину

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доверять нельзя, сообщает Газета.Ru со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Во время встречи президентов США и Финляндии обсуждались вопросы взаимоотношений двух стран, а также конфликт на Украине, отмечается в сообщении.

В частности, на вопрос Трампа о том, можно ли доверять Путину, Стубб ответил отрицательно.

«Я сказал, что нет», — рассказал президент Финляндии после встречи журналистам в Лондоне.

Ранее Трамп сообщил, что разозлился на российского коллегу после его заявлений о нелегитимности украинской власти. По мнению политолога Алексея Чеснокова, такое заключение президента РФ срывает сделку Вашингтона и Киева о редкоземельных металлах. При этом ранее президент США сам говорил о необходимости новых президентских выборов на Украине.