Стубб сблизился с Трампом после совместной игры в гольф

По информации The Wall Street Journal, Трамп был впечатлен игрой Стубба. А после этого их контакты стали частыми. Так, американский лидер нередко советуется с финном в отношении РФ.

По этому поводу финские дипломаты в Вашингтоне шутят, что не они докладывают о происходящем в Штатах, а сами слушают рассказ президента. Из-за этого Александр Стубб теперь бесценный посредник для главы Украины Владимира Зеленского, особенно после произошедшей перепалки в Овальном кабинете Белого дома.

Также Трамп лучше реагирует, если точка зрения Европы озвучена лидером небольшого государства, уточнили еврочиновники. Кроме того, президент США восхищается военными Финляндии и уважает многолетний опыт лидера страны в отношениях с Россией.