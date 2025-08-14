Стубб сблизился с Трампом после совместной игры в гольф
Финский лидер Александр Стубб сблизился с президентом США Дональдом Трампом после проведенной совместной игры в гольф, сообщает «РБК. Новости. Главное».
По информации The Wall Street Journal, Трамп был впечатлен игрой Стубба. А после этого их контакты стали частыми. Так, американский лидер нередко советуется с финном в отношении РФ.
По этому поводу финские дипломаты в Вашингтоне шутят, что не они докладывают о происходящем в Штатах, а сами слушают рассказ президента. Из-за этого Александр Стубб теперь бесценный посредник для главы Украины Владимира Зеленского, особенно после произошедшей перепалки в Овальном кабинете Белого дома.
Также Трамп лучше реагирует, если точка зрения Европы озвучена лидером небольшого государства, уточнили еврочиновники. Кроме того, президент США восхищается военными Финляндии и уважает многолетний опыт лидера страны в отношениях с Россией.