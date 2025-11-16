Стубб призвал к поддержке Украины на фоне коррупционного скандала

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу продолжать поддерживать Украину, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Стубб отметил, что украинский президент Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться с обвинениями в получении взяток и хищениях. Тем не менее президент Финляндии призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, временно отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также в компании «Энергоатом».

Также предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, а также бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову и ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался финансовыми махинациями. По данным следствия, было отмыто около 100 млн долларов.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.

Также в связи с коррупционным скандалом в Киеве местные жители вышли на улицы с протестом. Более 100 человек принесли плакаты с надписями в том числе о том, что президент страны Владимир Зеленский является преступником.

