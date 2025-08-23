Стубб: отношения Финляндии и РФ возобновятся после окончания конфликта

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что отношения между Хельсинки и Москвой будут возобновлены после окончания украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Такое мнение он высказал в интервью общественному вещателю Yle.

Он подчеркнул, что новые отношения с РФ у страны будут носить очень практичный характер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о финских концлагерях и карательных отрядах после слов Александера Стубба о том, что у его страны есть протяженная граница с РФ и большой опыт противостояния с ней в ходе Второй мировой войны.

Кроме того, министр иностранных дел страны Сергей Лавров напомнил Александеру Стуббу, что Финляндия в собственном законе закрепила статус постоянного нейтралитета, но это не стало препятствием для вступления государства в НАТО, которая считает РФ врагом.