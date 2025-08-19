Захарова напомнила о финских концлагерях и карательных отрядах после слов Стубба

На встрече с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом с европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа глава Финляндии Александр Стубб заявил, что у его страны есть протяженная граница с Россией и большой опыт противостояния с ней во время Второй мировой войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что политик не понял «всего ада» сказанной им реплики.

Стубб отметил, что Финляндия сможет найти выход и в 2025 году. Вероятно, он имел в виду, что с 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 года государство воевало с СССР.

Из-за провокаций финнов началась война между Советским Союзом и Финляндией. Хельсинки тогда проиграли. Потом наступил непродолжительный перерыв. Финляндия поддержала Гитлера и начала войну против Советского Союза через трое суток после начала операции фашистов «Барбаросса», напомнила Захарова.

Во время боевых действий страна совершала военные преступления. Это было признано в ноябре 1945 года по итогам судебного разбирательства над финскими военными преступниками, добавил официальный представитель МИД России.

Жители страны сыграли важную роль и помогли немцам при блокаде Ленинграда, когда те совершали геноцид народа СССР. Президент Финляндии того времени говорил, что Ленинград нужно уничтожить, как крупный город. От голода, бомбардировок, холода и артиллерийских обстрелов тогда погибли минимум 1,093 млн жителей.

В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал действия оккупационных властей и войск Германии вкупе с их пособниками, среди которых были вооруженные подразделения Финляндии, военным преступлением и геноцидом.

«Вот в какой «опыт взаимодействия» Хельсинки инвестировал в 1941–1943 годах. Об этом говорит Стубб?» — спросила Захарова.