Стубб назвал следующие пару недель решающими для украинского конфликта

сегодня в 19:04

Финский лидер Александр Стубб считает, что ближайшие несколько дней и недель могут стать «решающими» для украинского конфликта, сообщает «РБК. Новости. Главное» .

Стубб в среду участвовал в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран.

«Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира. Мы поддерживаем Украину», — сказал Стубб.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский не принял предложенный Дональдом Трампом мирный план. Он подчеркнул, что уход Украины с территории Донбасса спровоцирует Третью мировую войну.