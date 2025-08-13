Владимир Зеленский отверг мирный план Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложенный американским лидером Дональдом Трампом мирный план, аргументируя это тем, что уход Украины из Донбасса спровоцирует Третью мировую войну, сообщает «Царьград» .

Он также заявил, что Россия посредством специального представителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа впервые дала понять о своей готовности к прекращению боевых действий и завершению конфликта.

Однако Зеленский категорически отверг возможность отвода военных.

Встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом намечена на 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. В администрации американского президента подчеркнули, что за столом переговоров будет присутствовать лишь одна сторона, представляющая конфликт на Украине. Представители американского правительства воздержались от комментариев по поводу возможного обмена территориями.