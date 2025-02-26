STT: Трамп может исключить Финляндию и Швецию из НАТО по требованию РФ

Научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп может исключить Швецию и Финляндию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STT.

«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — заявил он.

По его словам, глава Белого дома может согласиться на требование России о возвращении альянса к границам 1997 года, если такое будет предъявлено в ходе обсуждения вопросов безопасности РФ. Это повлечет за собой отмену членства Финляндии и Швеции в НАТО, отметил эксперт.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц обозначил позицию Вашингтона по вопросу членства Украины в НАТО. По его словам, вступление Киева в альянс в настоящее время не рассматривается как реальный сценарий.