Стремятся к конфликту: политолог оценил отношение Польши и Прибалтики к РФ

Научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что страны восточного фланга ЕС — Польша и государства Прибалтики — сорвали планы экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по проведению саммита в РФ из-за стремления к конфликту с Россией, сообщает NEWS.ru .

«Я помню эту ситуацию и даже обсуждал ее с немецкими дипломатами в Москве. Это было летом 2021 года, после встречи президента РФ Владимира Путина и экс-главы США Джо Байдена. Встреча прошла в Женеве. Нельзя сказать, что она была очень плодотворна, но диалог начался, какие-то надежды стали возникать. Тогда Меркель выступила с заявлением, что как-то нехорошо получается, что США с Россией общаются, и в том числе на высшем уровне, а Европа — нет», — сказал эксперт.

По его словам, тогда часть стран ЕС поддержала идею проведения саммита, а Эстония, Польша, Латвия и Литва были готовы к эскалации с РФ.

Эти страны рассматривали саму возможность переговоров как молчаливое одобрение российских притязаний, что косвенно означало бы признание новой принадлежности Крыма. Эксперт акцентировал внимание на том, что в ЕС решения принимаются единогласно, и достаточно было возражений нескольких государств, чтобы заблокировать эту инициативу.

Меркель ввиду завершения своей политической деятельности не захотела или не смогла добиться продвижения этой идеи. Возможно, в иных условиях удалось бы настоять на своем, убедить лидеров в необходимости такого диалога, но это не было реализовано. Вероятно, это внесло определенный вклад в дальнейшее ухудшение обстановки не только в контексте российско-украинских отношений, но и в отношениях между Россией и западными странами в целом, заключил Кортунов.

