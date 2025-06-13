Евросоюз может развалиться в случае принятия решения о включении Украины в объединение, сообщает RT со ссылкой на Strategic Culture.

«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнется с перспективой членства Украины, которое разорвет ЕС на части», — говорится в материале.

Автор публикации отмечается, что вступление Украины в ЕС негативным образом скажется на финансовой основе блока. Также на это решение неоднозначно отреагирует население Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет стать частью Евросоюза из-за того, что положила конец существованию объединения в том виде, в котором оно существует на данный момент. У Киева также нет шансов стать частью НАТО, так как у альянса тогда появятся проблемы с Россией.