Украина не сможет стать частью Евросоюза из-за того, что положила конец существованию объединения в том виде, в котором оно существует на данный момент. У Киева также нет шансов стать частью НАТО, так как у альянса тогда появятся проблемы с Россией, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС .

Орбан отметил, что Украину нельзя в срочном порядке присоединить к Евросоюзу, так как у Киева нет денег, а этот факт отразится на всем альянсе.

«У Украины больше нет денег, поэтому европейские страны будут финансировать украинские пенсии, заработную плату украинских бюджетников и украинскую армию. Это означало бы конец Европейского союза в том виде, в каком мы его знаем до сих пор», — заявил Орбан на закрытом совещании со своими сторонниками.

О содержании обсуждений на закрытом мероприятии сообщили источники проправительственной газеты Magyar Nemzet. По мнению Орбана, для Украины нет места в НАТО, так как объединение вряд ли захочет существовать с постоянной угрозой возникновения конфликта с Россией.

В преддверии венгерских парламентских выборов 2026 года премьер-министр провел закрытую встречу с членами интернет-сообщества «Бойцовский клуб». Это объединение существует в соцсетях и было организовано для поддержки партии ФИДЕС. Название группы намеренно перекликается со знаменитой кинолентой «Бойцовский клуб», снятой Дэвидом Финчером в 1999 году, где ключевые персонажи воплотили Брэд Питт и Эдвард Нортон.