США больше не намерены субсидировать союзников по НАТО, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. Глава дипломатии США подчеркнул, что Вашингтон считает несправедливым тот факт, что американцам приходится тратить деньга на «богатые страны, у которых полно средств», сообщает ТАСС .

По словам главы Госдепартамента, «единственная угроза НАТО» — это страны-участницы альянса, у которых слабая или недостаточно сильная армия из-за того, что собственные правительства не выделяют им необходимого финансирования.

«Есть страны, которые тратят 1,5% (на национальную безопасность — ред.) от размера своей экономики, и мы не можем продолжать их субсидировать. Это несправедливо и неустойчиво», — сказал Рубио.

Вместе с тем министр иностранных дел подчеркнул, что США не намерены выводить свои войска из Европы. По его словам, Белый дом говорит Европе, что «надо делать больше, ведь это их континент».