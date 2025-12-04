Страны ЕС бойкотируют Евровидение после допуска на конкурс Израиля

сегодня в 22:26

ЕС отказывается от «Евровидения» из-за допуска Израиля на конкурс

Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения официально отказались от участия в «Евровидении-2026» и его трансляции после решения Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль, сообщает Mash .

Страны называют это решение недопустимым, ссылаясь на обвинения Израиля в действиях в секторе Газа. На данный момент участие подтвердили 31 страна

В 2022 году Россию отстранили от конкурса под предлогом «репутационных рисков», хотя EBU позиционировал себя как аполитичная организация.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее назвал возможное исключение Израиля скандалом и заявил, что в таком случае поддержал бы отказ ФРГ от участия.

