Евровидение отложило решение по участию Израиля

Такое решение связано с последними событиями на Ближнем Востоке, где было объявлено перемирие. Ранее угроза бойкота со стороны вещателей из Испании, Нидерландов, Ирландии и других стран создала напряженность вокруг участия израильской телекомпании Kan в организации конкурса. В EBU рассчитывают, что дополнительное время позволит найти компромиссное решение в сложившейся ситуации.