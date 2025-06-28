Страны Балтии заявили ООН, что вышли из конвенции по запрету противопехотных мин

Литва, Латвия и Эстония вместе направили странам-членам ООН уведомления о своем выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, сообщает «Интерфакс» .

Министерства иностранных дел этих стран представили соответствующие документы 27 июня. В соответствии с правилами, выход вступит в силу через полгода.

В МИД Латвии отметили, что выход из конвенции связан с тем, что сейчас «ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась». В стране считают, что эта мера позволит «проявить гибкость» в части «укрепления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее населения».

В МИД Эстонии заявили о выходе из конвенции из-за «ухудшения ситуации с безопасностью в Европе». Там также заявили, что теперь «Силы обороны страны смогут более гибко выбирать системы вооружения».

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис добавил, что власти его страны примут все необходимые меры, в том числе военные, для защиты своего населения.

Ранее выход из Оттавской конвенции также был поддержан парламентом Финляндии. В стране заявили, что это противопехотные мины будут использоваться в «оборонительных» целях.