Страх перед «сделкой за спиной»: ЕС ищет контакт с Трампом

Европа спешно организует переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным

Европейские столицы предпринимают срочные дипломатические усилия, чтобы договориться о консультациях с президентом США Дональдом Трампом до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, запланированного на 15 августа на Аляске, сообщает Bloomberg .

Инициатива стала ответом на опасения, что Вашингтон может пойти на двусторонние договорённости с Москвой без учёта позиции ЕС.

В минувшие выходные дипломатическая активность достигла пика: 9 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс обсуждал ситуацию с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, а уже 10 августа послы стран ЕС получили указания срочно добиваться встречи с Трампом. На 11 августа Кая Каллас, глава дипломатии ЕС, созвала экстренное совещание министров иностранных дел стран сообщества.

Как отмечает Axios, Украина и её союзники в НАТО опасаются, что Трамп может согласиться на урегулирование украинского кризиса, которое не будет учитывать интересы Киева и Брюсселя. В этой связи представители Украины, США и ЕС намерены провести отдельный саммит для выработки единой позиции. По данным источников, ключевой вопрос — не допустить, чтобы решения по безопасности в Европе принимались без участия самих европейцев.