Стивен Уиткофф обсудит урегулирование конфликта на Украине в Москве

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в ближайшие выходные посетит Москву с дипломатической миссией. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала NBC .

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]», — заявил Уитэкер.

По его словам, Вашингтон стремится достичь «согласия на сделку от обеих сторон» конфликта, а визит американского эмиссара в Россию «может принести некоторые плоды».

Ранее администрация Трампа объявила, что Уиткофф 1 августа отправится в Израиль и сектор Газа, после чего посетит Россию. Этот дипломат уже неоднократно бывал в Москве — в том числе его принимал президент РФ Владимир Путин.