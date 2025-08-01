Спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Россию

Таким образом политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — отметил американский президент.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в начале текущей недели между США и Россией снова был контакт, однако не на самом высшем уровне. По его словам, американские представители общались с высокопоставленными лицами РФ на тему урегулирования украинского конфликта.