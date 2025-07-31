Рубио: США и Россия снова контактировали по вопросу мира на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в начале текущей недели между США и Россией снова был контакт, однако не на самом высшем уровне. Американские представители общались с высокопоставленными лицами РФ на тему урегулирования украинского конфликта, об этом Рубио рассказал в эфире Fox News Radio, пишет РИА Новости .

«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о (президенте РФ Владимире — ред.) Путине лично, а о некоторых его ключевых приближенных. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении», — сказал Рубио.

По словам Рубио, именно факт того, что США и Россия не могут добиться прогресса в вышеуказанном направлении, сильно беспокоит американского лидера Дональда Трампа.

При этом он отметил, что ни в коем случае нельзя допускать столкновения между Вашингтоном и Москвой. Если это произойдет, то риск будет слишком большой, поэтому стороны предпочтут договариваться.

Ранее сообщалось, что Трамп может предложить РФ крупную экономическую сделку. Возможное соглашение окажется «кувалдой», которая даст возможность уничтожить экономический барьер, созданный Евросоюзом из-за украинского кризиса.