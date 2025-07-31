Politico: Трамп может дать РФ «кувалду», которая уничтожит барьеры Евросоюза

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предложить РФ крупную экономическую сделку. Возможное соглашение окажется «кувалдой», которая даст возможность уничтожить экономический барьер, созданный Евросоюзом из-за украинского кризиса, рассказали Politico дипломаты государств Запада и эксперты в США. Об этом сообщает газета «Известия» .

Восточные страны ЕС опасаются, что Трамп предложит президенту РФ большие уступки и крупные экономические сделки для окончания украинского конфликта. При этом представители нефтегазовой сферы США говорят о том, что такая сделка может нанести ущерб экспортному росту СПГ и энергосектору страны.

В Евросоюзе боятся, что ослабление санкций Соединенных Штатов позволит российскому топливу вернуться на рынок. ЕС, при этом, все еще надеется на отказ от энергоносителей из РФ.

Ранее Трамп сказал, что торговля между Россией и Соединенными Штатами была минимальной. Он предложил оставить все так, как есть.