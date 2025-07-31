Трамп хочет, чтобы торговля между Россией и США была минимальной

Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что ему нет дела до торгово-экономических связей между РФ и Индией. Он назвал экономики обеих государств якобы «мертвыми», сообщает ТАСС .

Трамп добавил, что США мало торгуют с Индией из-за высоких тарифов со стороны Нью-Дели. Ее пошлины одни из наиболее высоких в мире. РФ и Соединенные Штаты тоже практически не ведут бизнес друг с другом.

«Давайте оставим все как есть», — предложил Трамп.

Американский президент 30 июля подписал указ, который позволяет ввести против Бразилии 50% пошлины. Решение было принято якобы из-за действий, представляющих угрозу для США.