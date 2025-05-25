Степашин согласился с мнением о том, что процедура роспуска СССР была нарушена Политика сегодня в 10:06 Фото - © © Игорь Долгов / Фотобанк Лори

Глава Ассоциации юристов РФ, экс-председатель правительства Сергей Степашин согласился с мнением о том, что проведенная процедура роспуска СССР была нарушена, сообщает РИА Новости.