Степашин согласился с мнением о том, что процедура роспуска СССР была нарушена
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Глава Ассоциации юристов РФ, экс-председатель правительства Сергей Степашин согласился с мнением о том, что проведенная процедура роспуска СССР была нарушена, сообщает РИА Новости.
На этой неделе советник президента страны Антон Кобяков рассказал, что считает, что СССР все еще «юридически существует». Как он пояснил, была нарушена процедура так называемого роспуска союза.
«С юридической точки зрения, Кобяков прав», — отметил Степашин.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель накануне Дня Победы призвал весь мир благодарить СССР и Красную армию.