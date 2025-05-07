Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о том, что весь мир должен быть благодарным СССР и Красной армии, сообщает RT .

Известно, что накануне 80-й годовщины Дня Победы прилетел в Москву и стал участником специального выпуска программы Mesa redonda («Круглый стол») от RT en Español совместно с кубинским телевидением.

«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», — заявил глава в выпуске, беседуя с журналистами.

Также отмечается, что вышедший выпуск был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, а также 65-летию со дня установления дипломатических отношений России и Кубы.