Степашин: хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе России

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС выразил мнение, что Одесса и Николаев могут в перспективе воссоединиться с Россией на добровольной основе.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап», — заявил председатель Ассоциации юристов России.

По словам Степашина, в настоящее время следует акцентировать внимание на мирных инициативах, включая предложенный США план из 28 пунктов.

«А дальше будет видно», — заключил политик, комментируя перспективы присоединения этих городов.

Одесса была основана как российский порт по указу Екатерины II в 1794 году, а Николаев развивался как центр кораблестроения Черноморского флота с 1788 года.

