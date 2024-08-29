сегодня в 13:29

Минобороны: ВС РФ освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

Минобороны России рассказало, что российские военные освободили населенные пункты Стельмаховка в Луганской Народной Республике и Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщает «Царьград» .

Теперь Стельмаховка и Николаевка находятся под контролем ВС РФ.

Кроме того, Минобороны добавило, что за последние сутки были уничтожены: склад дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, производимых в Великобритании, а также нефтебаза, обеспечивавшая топливом военную технику украинских вооруженных сил.

Ранее управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало женщину из Мариуполя. Она подозревается в соучастии в планировании террористических актов.