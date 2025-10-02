сегодня в 14:32

Статуя Свободы в Нью-Йорке может погрузиться во мрак из-за шатдауна

Статуя Свободы в американском Нью-Йорке может погаснуть из-за частичной приостановки работы правительства, который также называют «шатдаун». Пока он не завершится, штат не планирует финансировать расходы на содержание памятника, сообщает Газета.ru со ссылкой на The New York Times.

Губернатор штата Нью-Йорк и член Демократической партии Кэти Хокул сказала, что факел Статуи Свободы может погаснуть.

Она обвинила в этом президента США Дональда Трампа и республиканцев. По мнению Хокул, они «заставили правительство прекратить работу».

Шатдаун в США начался 1 октября. Работу правительства временно поставили на паузу. Дело в том, что сенат не согласовал проект бюджета.

Проблема появилась из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу финансирования здравоохранения. Сотни тысяч госслужащих временно отправились в неоплачиваемый отпуск. Сотрудники экстренных служб будут работать бесплатно.

