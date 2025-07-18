Старый, но опасный: США все еще используют бомбардировщики B-1B Lancer из 80-х

Самолеты B-1B Lancer, разработанные в 1970-х и принятые на вооружение в 1985 году, остаются боеспособными: из 100 выпущенных в строю около 45 машин, сообщил РИАМО военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Ранее американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором объясняется отказ США от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer: в военных структурах страны посчитали, что это оружие неспособно противостоять Вооруженным силам России.

«Самолет B-1B Lancer разрабатывался еще в семидесятых годах прошлого столетия. На вооружение был принят в 1985 году. Одновременно было произведено 100 единиц. В течение времени эксплуатации менялись стратегия и тактика его применения: была реализована концепция маловысотного прорыва. Также он имеет большое количество различных рекордов — более 60 — по дальности, грузоподъемности, возможностям и остальным характеристикам: по скорости, нагрузке и так далее», — рассказал Насонов.

Он добавил, что со временем количество данных бортов, находящихся на вооружении, сокращалось. Из официальных 45, находящихся на вооружении, часть уже в состоянии, исключающем возможность взлета.

«Тем не менее технически их можно доукомплектовать и привести в летное состояние. Также были использованы и другие концепции, примененные уже в период изменения характера его боевого применения, в том числе технология радиолокационной малозаметности», — отметил военный эксперт.

Характеристики B-1B Lancer

Насонов уточнил, что самолет развивает скорость 1,25 маха. При этом большая часть бомбардировщиков серьезно эксплуатировалась, налет по данному типу самолетов достаточно серьезный, что говорит о его востребованности.

«Кроме того, изменилась и стратегия применения самолетов данного типа. Если изначально он предназначался как носитель ядерного оружия, то теперь давно используется и как носитель тактического вооружения. Из технологических особенностей — это последняя модель в американских Вооруженных силах с изменяемой стреловидностью крыла. Больше таких моделей у них на вооружении нет», — рассказал специалист.

Он уточнил, что эта технология позволяет, в частности, немного улучшать курсовую устойчивость при изменении скорости, но принципиального влияния на боевые характеристики она уже не оказывает.