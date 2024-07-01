Stars and Stripes: американским пилотам в ФРГ запретили ношение формы вне базы

Командование американской авиабазы Шпангдалем в ФРГ запретило своим пилотам 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Stars and Stripes.

До места службы летчикам придется добираться в гражданской одежде. Это объясняется «мерами предосторожности». На авиабазе также никаких подробностей не раскрыли по «соображениям оперативной безопасности».

Также ранее СМИ сообщили, что американские базы на территории Европы были переведены в состояние повышенной готовности на фоне угрозы теракта. Предположительно, она стала самой высокой за последние десять лет.

Военные базы США в два раза усилили уровень бдительности ради безопасности размещенных в регионе военных и членов их семей.