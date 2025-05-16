Стармер назвал неприемлемой позицию России, изложенную на переговорах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле неприемлема. Страны-партнеры Украины координирует ответы, сообщает РБК .

«Позиция России явно неприемлема, и это не в первый раз», — заявил Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал мнение коллеги. Его возмутило, что российский лидер Владимир Путин не отреагировал на предложение о 30-дневном прекращении огня.

Первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций состоялись 16 мая в Стамбуле. Они длились 1 час 50 минут. Reuters писал, что требования России на переговорах в Стамбуле нереалистичны. Они якобы выходят за рамки обсуждаемого ранее.

Так, РФ потребовала вывести ВСУ из новых регионов. Причем это касается даже тех зон, которые временно не контролируются Россией, но принадлежат ей в соответствии с конституцией.