Стармер: Британия переходит в режим «готовности к войне»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна переходит в режим «готовности в войне» в рамках новой оборонной стратегии. Теперь это главная цель вооруженных сил государства, сообщает РИА Новости .

В Глазго прошла пресс-конференция, которую посвятили новому оборонному обзору правительства страны. Стармер подчеркнул, что Британия перешла в режим «готовности к войне».

«Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы», — высказался премьер-министр.

Стратегический оборонный обзор появился на фоне планов Британии увеличить военные расходы. В этот документ войдут рекомендации по оборонной политике. Они коснутся и внешней, и внутренней безопасности.

Великобритания не просто так начала наращивать промышленную и военную базу. Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что данные действия — послание для Москвы о готовности воевать с ней.