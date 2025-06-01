Великобритания не просто так начала наращивать промышленную и военную базу. Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что данные действия — послание для Москвы о готовности воевать с ней, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

«Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется», — заявил Джон Хили, комментируя увеличение расходов на оборону в Британии.

Великобритания к 2034 году планирует тратить 3% ВВП на оборону своей страны, и, по мнению Хили, достигнуть такого результата вполне реально.

Запад все чаще стал говорить о том, что НАТО готово вступить в вооруженный конфликт с Россией. Свою активность у западных границ России страны альянса объясняют «сдерживанием российской агрессии», хотя Кремль неоднократно заявлял, что не собирается нападать на НАТО, в таком маневре нет никакого смысла.