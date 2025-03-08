Стармер: Австралия поможет странам, которые хотят гарантировать Украине мир

Британский премьер-министр Кир Стармер сказал, что Австралия готова оказать поддержку коалиции государств, которые захотят обеспечить гарантии мира Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное канцелярией премьера заявление по итогам диалога между Стармером и главой правительства Австралии Энтони Альбанезе.

Он заявил, что готов рассмотреть вероятность помощи государствам для обеспечения гарантий мира на Украине. Стармер поприветствовал эту инициативу.

Главы Великобритании и Австралии поговорили и про встречу министров обороны стран НАТО, которая произойдет в Париже 11 марта. Там будут обсуждать вопрос отправки миротворцев на Украину.

Помимо этого, Стармер и Альбанезе поговорили про сотрудничество в рамках военного блока AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин хочет самостоятельно подобрать список государств, которые отправят миротворцев на Украину. Например, власти РФ не возражают против появления в зоне спецоперации солдат из КНР.