Стало известно возможное место для мирных переговоров между Россией и Украиной
Нехаммер: Австрия готова провести мирные переговоры по украинскому конфликту
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Австрийский канцлер Карл Нехаммер написал в соцсети Х после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что мирные переговоры между Москвой и Киевом можно провести в Вене. Об этом сообщает ТАСС.
Нехаммер отметил, что Вена всегда готова к проведению переговоров, поскольку является столицей нейтральной страны. Политик добавил, что на встрече с Зеленским они говорили о завершении боевых действий на Украине.
Оба главы государства обсуждали, как добиться комплексного и прочного «мира».
Ранее сообщалось, что австрийские компании задолжали «Газпрому» 230 млн евро за газ.