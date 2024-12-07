Стало известно возможное место для мирных переговоров между Россией и Украиной

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Австрийский канцлер Карл Нехаммер написал в соцсети Х после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что мирные переговоры между Москвой и Киевом можно провести в Вене. Об этом сообщает ТАСС .

Нехаммер отметил, что Вена всегда готова к проведению переговоров, поскольку является столицей нейтральной страны. Политик добавил, что на встрече с Зеленским они говорили о завершении боевых действий на Украине.

Оба главы государства обсуждали, как добиться комплексного и прочного «мира».

Ранее сообщалось, что австрийские компании задолжали «Газпрому» 230 млн евро за газ.